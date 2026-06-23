Vingança de Zé Felipe contra Virginia vem à tona: 'É nesse nível': '

Zé Felipe comentou pela primeira vez detalhes da amizade que mantém com Virginia Fonseca após o fim do casamento.
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Em entrevista ao jornalista Leo Dias nesta segunda-feira (22), o cantor revelou que a relação entre os dois continua próxima e contou episódios inusitados que aconteceram depois dos términos amorosos de ambos.
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Durante a entrevista, o sertanejo afirmou que Virginia foi uma das primeiras pessoas a compartilhar com ele a decisão de encerrar um relacionamento.
Segundo o artista, a confiança entre os dois permanece a mesma mesmo após a separação.
“Eu tô falando demais, não sei... A Virginia quando ela terminou, acho que eu fui a primeira pessoa que ela falou. ela ligou, ‘eu terminei’, aí falou, falou e eu ‘tem certeza?’, depois falei ‘vamo pra cima’. é nesse nível [a amizade]”, explicou o cantor.
Na sequência, Zé Felipe relembrou uma "vingança" envolvendo a influenciadora após o fim de seu relacionamento com Ana Castela.
De acordo com ele, Virginia apareceu em sua casa ouvindo músicas da sertaneja nas alturas, o que acabou rendendo uma espécie de “troco” mais tarde.
“Quando eu terminei com a Ana, ela foi levar as meninas [filhas do ex-casal] lá e chegou com a música da Ana altona e eu disse ‘calma que sua hora vai chegar’, aí quando chego [o término com Vini Jr’ o ‘fica bem’ eu mandei”, revelou aos risos ao jornalista.
Zé Felipe falando que a Virgínia zuou quando ele terminou com a Ana e aí ele disse “calma que vai chegar sua vez”. Basicamente o povo se matando achando que ele e a Virgnia estavam voltando, na verdade só viraram best friends KKKKKKKKKKKKKKKK rachei pic.twitter.com/fkvTdEAKYz— ju ?? (@jutuitei) June 22, 2026
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