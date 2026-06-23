InícioColunistas#Mariana Morais
VIXI!

Vingança de Zé Felipe contra Virginia vem à tona: 'É nesse nível': '

Cantor fez uma revelação inédita envolvendo a ex-mulher

Vingança de Zé Felipe contra Virginia vem à tona: 'É nesse nível': ' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Vingança de Zé Felipe contra Virginia vem à tona: 'É nesse nível': ' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe comentou pela primeira vez detalhes da amizade que mantém com Virginia Fonseca após o fim do casamento.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em entrevista ao jornalista Leo Dias nesta segunda-feira (22), o cantor revelou que a relação entre os dois continua próxima e contou episódios inusitados que aconteceram depois dos términos amorosos de ambos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a entrevista, o sertanejo afirmou que Virginia foi uma das primeiras pessoas a compartilhar com ele a decisão de encerrar um relacionamento.

Segundo o artista, a confiança entre os dois permanece a mesma mesmo após a separação.

“Eu tô falando demais, não sei... A Virginia quando ela terminou, acho que eu fui a primeira pessoa que ela falou. ela ligou, ‘eu terminei’, aí falou, falou e eu ‘tem certeza?’, depois falei ‘vamo pra cima’. é nesse nível [a amizade]”, explicou o cantor.

Na sequência, Zé Felipe relembrou uma "vingança" envolvendo a influenciadora após o fim de seu relacionamento com Ana Castela.

De acordo com ele, Virginia apareceu em sua casa ouvindo músicas da sertaneja nas alturas, o que acabou rendendo uma espécie de “troco” mais tarde.

“Quando eu terminei com a Ana, ela foi levar as meninas [filhas do ex-casal] lá e chegou com a música da Ana altona e eu disse ‘calma que sua hora vai chegar’, aí quando chego [o término com Vini Jr’ o ‘fica bem’ eu mandei”, revelou aos risos ao jornalista.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 23/06/2026 09:36 / atualizado em 23/06/2026 10:20
SIGA
x