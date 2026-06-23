Jornalista da Globo celebra cura do câncer e toma remédio pela última vez ao vivo - (crédito: Reprodução/RBS)

A jornalista Cristina Ranzolin celebrou uma importante conquista pessoal diante dos telespectadores.

Apresentadora da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, ela escolheu uma edição do "Jornal do Almoço" para marcar oficialmente o encerramento do tratamento contra o câncer de mama, tomando ao vivo o último comprimido da medicação.

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Após o momento simbólico na televisão, Cristina compartilhou nas redes sociais um relato sobre a trajetória enfrentada ao longo dos últimos anos.

"FIM! Hoje encerrei com chave de ouro meu tratamento contra o câncer de mama. De ouro porque estou curada e cheia de saúde!

Foram quase seis anos de tratamento com 18 quimioterapias, 18 imunoterapias, uma cirurgia, 15 radioterapias e 5 anos tomando o bloqueador hormonal que acabou hoje", começou ela no texto compartilhado na rede social.

Na publicação, a comunicadora também explicou os motivos que a levaram a transformar o encerramento do tratamento em um momento público.

"Como digo aí no vídeo, decidi tomar o último comprimido no ar porque ter continuado ativa, trabalhando, foi muito importante. Levei a sério tudo que precisava ser feito, mas segui vivendo normalmente.

E também para agradecer o carinho que recebi de meus queridos telespectadores, que sempre enviaram mensagens de incentivo, orações e energia positiva.

Muito obrigada por tudo e desejo que essa vitória seja de todas as mulheres que tiverem que enfrentar tudo isso. Sigo na batalha por vocês! É possível vencer um câncer de mama sem grandes sofrimentos!", acrescentou.

A repercussão da publicação foi marcada por manifestações de apoio e por relatos de mulheres que enfrentam situações semelhantes.

Entre as mensagens, uma seguidora contou que também está na fase final do tratamento.

"Estou na mesma fase deste processo. Como você, já peguei a minha última caixa de bloqueador e, em poucos meses, também vou comemorar minha cura e o último comprimido pelo SUS", escreveu.

Outra internauta compartilhou sua própria experiência e demonstrou confiança na recuperação.

"Cristina, parabéns!!! Que vitória!!! Eu fiz 12 químios, cirurgia, 15 radioterapias e ontem completei 1 mês de medicação, estou tomando bloqueador hormonal, e sei que daqui 4 anos e 11 meses estarei comemorando minha vitória!", postou outra.