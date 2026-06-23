Prima de Virginia expõe Zé Felipe e revela quem acabou com casamento

Ana Paula Fonseca, prima de Virginia Fonseca, se manifestou publicamente sobre o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe e afirmou que a decisão de encerrar a relação partiu do cantor.
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A declaração foi feita nesta segunda-feira (22), após repercutir uma entrevista em que o sertanejo falou sobre a atual convivência amistosa com a ex-esposa.
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O posicionamento surgiu nos comentários de uma publicação do programa “Melhor da Tarde”, da Band. No vídeo, o jornalista Leo Dias afirma que a futura companheira de Zé Felipe terá sorte ao se relacionar com ele.
Em resposta, Ana Paula elogiou o artista, mas apontou que algumas decisões importantes do relacionamento teriam sido tomadas de forma apressada por iniciativa dele.
“Ele é um ser humano incrível, que eu gosto muito. Mas, entendam bem: ele foi precipitado em casar (porque foi ele quem incentivou muitoooo o casamento), em querer ter 3 filhos (também foi ele quem incentivava), e em querer separar, repentinamente (a decisão partiu dele)”, disparou a prima da famosa.
Na sequência, ela avaliou que tanto Virginia quanto Zé Felipe passaram por um processo de amadurecimento ao longo dos anos em que estiveram juntos.
Segundo Ana Paula, a experiência vivida pelo ex-casal deve refletir nos próximos relacionamentos de ambos.
“Ele realmente é bom rapaz, mas no relacionamento sério com a Virgínia ele levou muita coisa de maneira precipitada! Agora, com certeza, a próxima conhecerá um Zé mais maduro! Nem a Virgínia é a mesma, nem ele é o mesmo depois de 5 anos de relacionamento, 3 filhos, empresa, etc... Desejo o melhor para ambos”, encerrou.
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