Bruna Biancardi revela se depende financeiramente de Neymar

Acostumada a ter sua vida pessoal comentada nas redes sociais, Bruna Biancardi resolveu responder a uma das críticas que mais recebe desde que assumiu o relacionamento com Neymar.

Em uma conversa para o canal de Karla Felmanas, a influenciadora falou sobre a ideia de que viveria apenas da fama e da condição financeira do jogador.

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Durante a entrevista, Bruna afirmou que muitas pessoas desconhecem sua rotina profissional e acabam reduzindo sua trajetória ao fato de ser companheira do atleta.

Segundo ela, existe uma percepção equivocada de que não trabalha e passa os dias apenas cuidando da vida pessoal.

"As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Eu falo: gente, calma aí, porque eu tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas", declarou.

A influenciadora ressaltou que possui independência financeira e administra os próprios negócios. Além de arcar com suas despesas, ela explicou que também é responsável pela remuneração dos profissionais que integram sua equipe de trabalho.

"As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Eu falo: gente, calma aí, porque eu tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas", explicou ela.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Bruna transformou sua presença digital em uma carreira consolidada.

Ao longo dos últimos anos, ela participou de campanhas publicitárias para diferentes marcas e ampliou sua atuação na produção de conteúdo.

Entre os projetos desenvolvidos recentemente está o programa "Bru Na Cozinha", no qual recebe convidados para conversas descontraídas enquanto prepara receitas.



