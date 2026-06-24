Vidente prevê ataque alienígena e abdução em massa no jogo do Brasil e Escócia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma previsão inusitada feita pela influenciadora e vidente conhecida como Vó Bahiana movimentou as redes sociais nos últimos dias.

Com mais de 23,8 mil seguidores, ela afirmou ter recebido, por meio de sonhos, uma visão envolvendo uma suposta ação extraterrestre durante a partida entre Brasil e Escócia, marcada para esta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Segundo os relatos compartilhados por ela na internet, o episódio envolveria uma alegada abdução coletiva ocorrendo em pleno estádio.

A influenciadora afirma que teve as visões no início de junho e que, nelas, jogadores e torcedores seriam retirados do local por uma nave espacial.

Ainda de acordo com sua narrativa, uma espécie de "nave-mãe" transportaria milhares de pessoas e mais de uma centena de extraterrestres.

Nas publicações, Vó Bahiana descreveu um cenário marcado por desespero entre os presentes, com cenas de correria, gritos e pânico.

Ela também demonstrou incômodo com a forma como parte dos internautas reagiu às declarações, afirmando que muitos trataram o assunto como motivo de piada.

"Não é apenas um sonho", afirmou a influenciadora em um dos vídeos que viralizaram nas redes sociais.

Para ela, as imagens vistas durante o sono poderiam representar um alerta espiritual relacionado a algum acontecimento relevante no futuro.

Apesar da convicção demonstrada pela vidente, não existe qualquer evidência que sustente a possibilidade de uma invasão extraterrestre ou de uma suposta abdução em massa durante o evento esportivo.



