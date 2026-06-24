Desde a adolescência: os romances mais longos de jogadores da Copa do Mundo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Copa do Mundo de 2026 não movimenta apenas os gramados. Fora deles, as histórias pessoais dos atletas também despertam curiosidade do público, especialmente quando envolvem relacionamentos amorosos que começaram muito antes da fama, dos contratos milionários e do reconhecimento internacional.

Argentina - Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Um dos exemplos mais conhecidos é o de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo. A história dos dois começou ainda na infância, em Rosario, na Argentina.

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O craque conheceu a futura esposa quando tinha apenas 9 anos e, apesar de terem se afastado após sua mudança para a Espanha, mantiveram o vínculo ao longo dos anos.

Já adolescentes, retomaram o contato e iniciaram o relacionamento que se tornou oficial em 2007. Hoje, são considerados um dos casais mais emblemáticos do futebol. Casados desde 2017, eles têm três filhos: Thiago, de 13 anos, Mateo, de 10, e Ciro, de 8.

Brasil - Ederson e Laís Moraís

Na Seleção Brasileira, o goleiro Ederson também construiu uma trajetória ao lado da mesma companheira desde os primeiros passos na carreira.

Ele e Laís Moraes estão juntos há cerca de 15 anos e oficializaram a união em 2015.

Recentemente, celebraram uma renovação de votos em uma cerimônia realizada nas Maldivas, marcando uma década de casamento. O casal é pai de Yasmin, Henrique e Laura.

Inglaterra - Harry Kane e Kate Goodland

Outra relação que atravessou a juventude até o estrelato é a de Harry Kane e Kate Goodland. Os dois frequentaram as mesmas escolas em Londres e se conhecem desde crianças.

O namoro, porém, só começou anos depois, em 2011, quando Kane ainda tentava se consolidar no futebol profissional.

Formada em Ciências do Esporte e ex-instrutora de fitness, Kate acompanhou toda a ascensão do atacante até ele se tornar capitão da Inglaterra. Os dois se casaram em 2019 e têm quatro filhos: Ivy Jane, de 9 anos, Vivienne Jane, de 7, Louis Harry, de 5, e Henry Edward, de 2.

Argentina - Enzo Fernández e Valentina Cervantes

Já a história de Enzo Fernández e Valentina Cervantes começou em 2018, durante um período de férias em Mar del Tuyú, na Argentina. Na época, o jogador tinha 16 anos, enquanto a modelo tinha 17.

O relacionamento foi construído em uma fase em que o meio-campista ainda buscava espaço nas categorias de base do River Plate e enfrentava dificuldades financeiras.

Enquanto ele perseguia o sonho de se tornar profissional, Valentina trabalhava em um call center para ajudar nas despesas do casal. Quando a primeira filha nasceu, eles viviam em um pequeno apartamento em Buenos Aires.

A trajetória mudou rapidamente com o sucesso de Enzo no futebol europeu. Após passagens por clubes como Benfica e Chelsea e a conquista da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, Valentina optou por interromper os estudos de Direito para acompanhar o companheiro no exterior.

Foi nesse período que nasceu o segundo filho do casal. Embora tenham anunciado uma separação no fim de 2024, os dois reataram poucos meses depois e seguem juntos. Atualmente, são pais de Olívia, de 6 anos, e Benjamín, de 3.



