Atitude suspeita de Vini Jr. com Virginia após jogo do Brasil vem à tona; veja

A atuação de Vini Jr. na partida do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026 não foi o único assunto envolvendo o atacante nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após emplacar três gols no confronto, embora um dos gols tenha sido invalidado pela arbitragem, o jogador voltou a alimentar especulações sobre uma possível reconciliação com Virginia Fonseca.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O motivo da repercussão foi uma interação do atleta em uma publicação feita pela influenciadora. Virginia compartilhou fotos do visual escolhido para acompanhar o jogo, e Vini Jr. apareceu nos comentários deixando diversos emojis de coração acompanhados da mensagem: "é o Brasil".
A manifestação rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Em pouco tempo, o comentário do atacante se tornou o mais curtido da postagem, ultrapassando a marca de 40 mil curtidas.
A movimentação foi suficiente para que internautas passassem a especular sobre uma retomada do relacionamento entre os dois.
Nos comentários, diversos usuários celebraram a interação e demonstraram apoio a um possível reencontro do casal.
"Continua com ele, ele tá apaixonado e vai trazer o hexa pra gente", escreveu uma seguidora.
Outros aproveitaram a ocasião para fazer brincadeiras relacionadas ao desempenho do jogador dentro de campo.
"Eu nem gostava dele mais eu gosto agr vai wepinko", comentou um internauta. Já outro resumiu a torcida pelo casal em poucas palavras: "Viva o amor".
Também houve quem associasse o apoio ao romance aos resultados esportivos do atacante. "Enquanto continuar fazendo gol, eu continuarei passando pano", brincou uma usuária. "Vini traz o Hexa pra nós que negociamos o inegociável", escreveu mais uma seguidora.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia surge com mãe de Vini Jr. em jogo do Brasil e gera caos na web
- Mariana Morais Presidente da CBF e esposa se reconciliam após suposta traição ser exposta
- Mariana Morais Virginia toma atitude após Vini Jr. ter gol anulado e expõe na web
- Mariana Morais Exercícios que ajudam a fortalecer o abdômen e por que o físico de Jade Picon vai muito além dos abdominais
- Mariana Morais MC IG celebra sucesso do artista internacional Jmani no Brasil
- Mariana Morais Gusttavo Lima 'invade' show da Calcinha Preta, senta em cadeira e momento viraliza