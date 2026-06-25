Atitude suspeita de Vini Jr. com Virginia após jogo do Brasil vem à tona; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atuação de Vini Jr. na partida do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026 não foi o único assunto envolvendo o atacante nas redes sociais.

Após emplacar três gols no confronto, embora um dos gols tenha sido invalidado pela arbitragem, o jogador voltou a alimentar especulações sobre uma possível reconciliação com Virginia Fonseca.

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O motivo da repercussão foi uma interação do atleta em uma publicação feita pela influenciadora. Virginia compartilhou fotos do visual escolhido para acompanhar o jogo, e Vini Jr. apareceu nos comentários deixando diversos emojis de coração acompanhados da mensagem: "é o Brasil".

A manifestação rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Em pouco tempo, o comentário do atacante se tornou o mais curtido da postagem, ultrapassando a marca de 40 mil curtidas.

A movimentação foi suficiente para que internautas passassem a especular sobre uma retomada do relacionamento entre os dois.

Nos comentários, diversos usuários celebraram a interação e demonstraram apoio a um possível reencontro do casal.

"Continua com ele, ele tá apaixonado e vai trazer o hexa pra gente", escreveu uma seguidora.

Outros aproveitaram a ocasião para fazer brincadeiras relacionadas ao desempenho do jogador dentro de campo.

"Eu nem gostava dele mais eu gosto agr vai wepinko", comentou um internauta. Já outro resumiu a torcida pelo casal em poucas palavras: "Viva o amor".

Também houve quem associasse o apoio ao romance aos resultados esportivos do atacante. "Enquanto continuar fazendo gol, eu continuarei passando pano", brincou uma usuária. "Vini traz o Hexa pra nós que negociamos o inegociável", escreveu mais uma seguidora.



