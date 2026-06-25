Virginia investe mais de R$ 2 milhões em único look para jogo do Brasil

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao exibir o visual escolhido para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira (24).
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Direto dos Estados Unidos, a influenciadora compartilhou fotos do look inspirado nas cores da Seleção Brasileira e recebeu elogios dos seguidores.
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Na publicação, Virginia apostou em uma produção de crochê nas tonalidades verde, amarelo e azul, acompanhada da legenda: “Vai Brasil”.
Além da roupa temática, o que também despertou curiosidade foi a escolha dos acessórios de luxo.
A apresentadora surgiu usando um relógio da tradicional grife francesa Van Cleef & Arpels, cujas peças podem alcançar valores entre US$ 300 mil e US$ 500 mil, montantes que equivalem a aproximadamente R$ 1,5 milhão e R$ 2,6 milhões, respectivamente.
O visual foi complementado por uma minibolsa Hermès Kelly, um dos itens mais desejados do mercado de luxo e frequentemente associado a coleções exclusivas.
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