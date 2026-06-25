Maísa é clicada em clima de intimidade com jogador do Real Madrid na Copa

A partida entre Brasil e Escócia, disputada nesta quarta-feira (24) no Hard Rock Stadium, em Miami, também foi palco de reencontros.
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A atriz Maisa Silva e o jogador Rodrygo chamou a atenção dos torcedores e voltou a alimentar rumores que cercam os dois há alguns anos.
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Os dois foram vistos no mesmo camarote durante o confronto da Copa do Mundo de 2026.
A interação entre os famosos rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente pelo clima de intimidade registrado em cliques compartilhados nas redes.
Maisa também acompanhava a partida ao lado de diversas celebridades, entre elas Virginia Fonseca, Giovanna Ewbank, Angélica e Rafa Kalimann.
Já Rodrygo, que está afastado dos gramados por causa de uma lesão e não participa do Mundial, aproveitou a oportunidade para prestigiar a Seleção Brasileira diretamente do estádio.
Com a repercussão ganhando força, a apresentadora decidiu comentar o assunto em suas redes sociais.
"Eu estava assistindo o jogo do Brasil, aqui de boa com a minha família, aí o primo mais famoso da nossa família apareceu", escreveu Maisa nos stories.
Apesar dos rumores e da curiosidade dos fãs, a atriz sempre negou qualquer envolvimento amoroso com Rodrygo.
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