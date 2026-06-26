Pai de Isabel Veloso se pronuncia após Lucas Borbas anunciar noivado

O noivado de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, provocou intensa repercussão nas redes sociais.

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O anúncio chamou a atenção por ter acontecido apenas cinco meses após a morte de Isabel, que faleceu em janeiro deste ano em decorrência de um linfoma de Hodgkin.

Em meio aos debates gerados pela novidade, Joelson Veloso, pai da influenciadora, fez duas publicações em homenagem à filha.

Em uma delas, compartilhou uma foto ao lado de Isabel e do neto, Arthur, de 1 ano, acompanhada de uma mensagem que muitos seguidores interpretaram como uma indireta ao ex-genro.

"A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais", escreveu Joelson, acrescentando emojis de choro.

Pouco antes, ele já havia prestado outra homenagem à memória da filha. "Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará", publicou.

Enquanto isso, Lucas Borbas confirmou o noivado com a fonoaudióloga Diulia Loregian na última quinta-feira (25). Ao anunciar a nova fase da vida, ele compartilhou uma reflexão sobre a decisão de seguir em frente após o período de luto.

"Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. 'O amor é o único caminho' nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver. É por ele que continuo seguindo, acreditando e buscando a felicidade", escreveu.

Antecipando as críticas que imaginava receber pela rapidez com que assumiu um novo compromisso, Lucas também defendeu sua escolha em um longo desabafo.

"Antes que me julguem, lembrem-se eu não escolhi a tristeza, nem a depressão. Escolhi viver. Escolhi seguir em frente. Escolhi ser feliz", afirmou.