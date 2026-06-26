Mansão de Raphinha é colocada à venda por R$ 56 milhões; veja detalhes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Enquanto disputa a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira, Raphinha também enfrenta uma série de rumores envolvendo sua vida pessoal e a administração de seu patrimônio. Em meio às especulações, um imóvel de luxo pertencente ao atacante passou a chamar atenção.

Segundo apuração exclusiva da Coluna Mariana Morais, a mansão onde o jogador do Barcelona mora com a esposa, Natalia Rodrigues, na Espanha, foi colocada à venda por 9,5 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 56 milhões na cotação atual.

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De acordo com o anúncio da imobiliária responsável pela negociação, a residência foi construída em 2021 e possui três andares, com um total de 900 metros quadrados de área interna.

O imóvel também conta com cinco quartos, seis banheiros e uma área externa de aproximadamente mil metros quadrados.

Natalia Rodrigues já apareceu diversas vezes nas redes sociais em registros feitos na propriedade, que serve como residência da família desde a mudança para a Espanha.

O anúncio do imóvel surge em meio à repercussão sobre uma suposta crise financeira e um desentendimento familiar envolvendo o atacante. Conforme informações divulgadas pelo portal LeoDias, a origem do conflito estaria ligada à administração da grana do jogador.

Segundo a publicação, Raphinha decidiu encerrar a relação profissional com o pai, Rafael Belloli, após Natalia descobrir que cerca de 80% dos valores recebidos com contratos publicitários e direitos de imagem eram depositados em contas administradas pelo pai do craque.

Ainda de acordo com a reportagem, a situação provocou uma ampla reorganização na gestão financeira do atleta e também teria resultado em um afastamento entre pai e filho.

Após a mudança, Alexandre Madeira, pai de Natalia Rodrigues e recentemente credenciado como agente oficial da FIFA, passou a auxiliar Raphinha em questões burocráticas.

Mesmo com esse suporte, pessoas próximas afirmam que o atacante vem assumindo pessoalmente as principais decisões relacionadas à administração de sua carreira e de seu patrimônio.