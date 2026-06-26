Anitta é desmascarada e amizade com Rodrigo Branco vem à tona após críticas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta se pronunciou nesta quinta-feira (25) sobre a condenação de Rodrigo Branco por racismo e deixou claro seu posicionamento em relação ao caso. O posicionamento da cantora, no entanto, acabou voltando contra ela mesma.

Em uma publicação nas redes sociais, a cantora afirmou que crimes dessa natureza devem ter consequências e citou o empresário ao defender a responsabilização de quem pratica atos racistas.

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"Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequência de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime", escreveu a artista.

Exposta pelos internautas

Além da manifestação pública, Anitta deixou de seguir Rodrigo Branco em seu perfil oficial no Instagram. No texto, ela também afirmou que os dois já não mantinham contato havia anos.

A declaração, no entanto, passou a ser contestada por internautas, que resgataram registros fotográficos dos dois juntos em diferentes momentos ao longo dos últimos anos.

Usuários das redes sociais também apontaram que, apesar de deixar de seguir o empresário em sua conta principal, a cantora ainda o acompanha por meio de um perfil pessoal no Instagram.

Anitta nega 'passar pano' para crimes cometidos por pessoas próximas

Mesmo diante da repercussão, Anitta reforçou que não coloca relações de amizade acima de atitudes criminosas e reiterou que sua posição sobre o caso permanece a mesma.

"As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa JAMAIS vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso. O fato de eu não ser mais tão ativa nas redes sociais quanto eu era antes não significa JAMAIS que eu esteja apoiando alguém diante de uma coisa tão indiscutível", afirmou.

Ao concluir o posicionamento, a cantora também destacou a importância do aprendizado contínuo sobre o tema e disse que isso deve ser encarado como uma obrigação, e não como motivo de reconhecimento.

"Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer. Ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência", avaliou.