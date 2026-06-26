Karoline Lima e Léo Pereira planejam casamento após Copa do Mundo, aponta jornal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Karoline Lima voltou a movimentar as redes sociais após um detalhe em uma de suas publicações despertar a curiosidade dos seguidores.

A influenciadora apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar, acessório que intensificou os rumores de um possível noivado com o zagueiro Léo Pereira.

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As especulações surgiram depois que Karoline compartilhou uma foto ao lado de sua nail designer para mostrar o resultado das unhas recém-feitas.

Embora a intenção fosse destacar a esmaltação, os fãs rapidamente voltaram a atenção para a joia, posicionada exatamente sobre a tatuagem da letra "L" que ela carrega no dedo há anos.

Os comentários ganharam ainda mais força após informações publicadas pelo jornal Extra. Segundo a reportagem, Karoline e Léo Pereira já estariam noivos e planejariam oficializar a união.

A expectativa é de que, após o encerramento da Copa do Mundo, a influenciadora volte a morar com o jogador.

Ainda de acordo com a publicação, Karoline deve se mudar para a mansão alugada pelo atleta em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Karoline Lima e Léo Pereira vivem um relacionamento marcado por términos e reconciliações desde 2023. Apesar dos indícios e das especulações sobre o noivado, nenhum dos dois confirmou oficialmente os planos de casamento.