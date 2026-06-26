Luciano Huck toma atitude após suposta demissão de Virginia vir à tona

A cobertura da Copa do Mundo no "Domingão com Huck" passará por mudanças a partir do próximo domingo (28).
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Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Luciano Huck assumirá diretamente o comando dos conteúdos relacionados ao torneio, o que tira Virginia Fonseca da função que vinha desempenhando nas últimas semanas.
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Como parte da reformulação, o apresentador exibirá uma entrevista exclusiva com Vini Jr., principal destaque ofensivo da Seleção Brasileira e ex-companheiro da influenciadora.
A conversa será um dos principais momentos da atração e marcará a nova estratégia do programa para centralizar a cobertura do Mundial.
Virginia estreou no quadro "Diário de Virginia" em 14 de junho, logo após a primeira partida do Brasil na competição.
Ao lado de Lucas Guedez, ela mostrava aos telespectadores atrações turísticas dos Estados Unidos, curiosidades sobre a Copa do Mundo e bastidores da viagem, em participações que ocupavam cerca de sete a oito minutos da edição dominical.
Ainda de acordo com o portal LeoDias, o futuro da influenciadora no programa segue indefinido. A permanência de Virginia no elenco da atração estaria sendo avaliada pela direção, que ainda não decidiu se ela continuará integrando o dominical após a mudança de formato.
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