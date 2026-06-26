Shakira e Léo Santana posam juntos e real motivo do encontro vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O encontro de Shakira e Léo Santana segue repercutindo nas redes sociais. Desta vez, foi a cantora colombiana quem fez questão de vir a público e falar abertamente sobre o assunto.

A famosa usou as redes sociais para destacar o trabalho conjunto ao agradecer publicamente pela participação do artista brasileiro na versão em português de "Dai Dai".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta sexta-feira (26), Shakira compartilhou em seus stories do Instagram um vídeo publicado por Léo Santana e aproveitou para enviar uma mensagem de carinho ao cantor.

Na publicação, ela definiu o projeto como uma celebração da música brasileira.

"Obrigada por essa participação em 'Dai Dai' em português, junto com @filiperet, nesta homenagem ao Brasil!", escreveu a artista.

A manifestação veio um dia depois de Léo Santana dividir com os seguidores a emoção de integrar uma colaboração internacional ao lado da estrela colombiana.

Em um longo desabafo publicado na quinta-feira (25), o cantor relembrou sua trajetória e refletiu sobre os desafios enfrentados até alcançar um projeto dessa dimensão.

"Pra quem vem de onde eu vim, é difícil falar sobre realizar sonhos, as chances são poucas demais, mas eu estou aqui para provar que é possível, sim!", afirmou.

Na mesma publicação, o artista contou que receber o convite para participar da música o fez recordar o início de sua caminhada e imaginar o que diria ao menino que sonhava com uma carreira na música.

Léo também fez questão de reconhecer o papel de Anitta na realização da parceria. Segundo ele, a cantora foi a responsável por conectar os artistas e tornar possível a versão brasileira da faixa.

"Minha hermanita, Anitta, jamais deixaria de te agradecer por essa ponte e por tudo o que você faz pela nossa música brasileira no mundo. E foi assim que nasceu a versão brasileira de 'Dai Dai' comigo, Shakira e outro gigante do Brasil: Filipe Ret", completou cantor.

Anitta também comemorou o lançamento e deixou uma mensagem de apoio ao amigo, elogiando tanto a conquista quanto o resultado da colaboração.

"Parabéns, por essa vitória sua, amigo. Vocês merecem tudo de bom. Amo você sua família linda. Amo Shak e Ret. Que grupo bom. A música está perfeita".