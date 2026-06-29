CBF bate o martelo e define futuro de Raphinha em duelo do Brasil contra o Japão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Raphinha está oficialmente fora da partida entre Brasil e Japão que acontece nesta segunda-feira (29).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que o atacante não acompanhará a delegação para Houston, no Texas, onde será disputado o confronto eliminatório.

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O jogador segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante a vitória sobre o Haiti, e ainda não reúne condições de jogo.

Com isso, permanecerá em tratamento visando um possível retorno nas próximas fases da competição.

Com o desfalque, Carlo Ancelotti deve manter Rayan entre os titulares. O jovem atacante ganhou a confiança do treinador italiano após se destacar na última partida da Seleção Brasileira contra a Escócia.

A delegação brasileira desembarcou em Houston no sábado (27) para a preparação do duelo decisivo. Já na manhã de domingo (28), às 11h, o elenco realizou a atividade final antes do compromisso que vale vaga nas oitavas de final do Mundial.