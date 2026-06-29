CBF bate o martelo e define futuro de Raphinha em duelo do Brasil contra o Japão

Raphinha está oficialmente fora da partida entre Brasil e Japão que acontece nesta segunda-feira (29).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que o atacante não acompanhará a delegação para Houston, no Texas, onde será disputado o confronto eliminatório.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O jogador segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante a vitória sobre o Haiti, e ainda não reúne condições de jogo.
Com isso, permanecerá em tratamento visando um possível retorno nas próximas fases da competição.
Com o desfalque, Carlo Ancelotti deve manter Rayan entre os titulares. O jovem atacante ganhou a confiança do treinador italiano após se destacar na última partida da Seleção Brasileira contra a Escócia.
A delegação brasileira desembarcou em Houston no sábado (27) para a preparação do duelo decisivo. Já na manhã de domingo (28), às 11h, o elenco realizou a atividade final antes do compromisso que vale vaga nas oitavas de final do Mundial.
Saiba Mais
- Mariana Morais Morre, aos 56 anos, pai da ginasta Rebeca Andrade
- Mariana Morais Marcelinho agita a web após rumores de ida para A Fazenda e recebe 'coroação' de Carol Lekker
- Mariana Morais Vida sexual de Vini Jr. é controlada por equipe e real motivo é exposto
- Mariana Morais Jovem estrela do teatro musical, Giselle Alfano assume papel de destaque em Wicked
- Mariana Morais Casada com homem 30 anos mais novo, Ana Maria Braga rebate críticas sobre velhice
- Mariana Morais Modelo trans expõe romance com jogador da Seleção Brasileira