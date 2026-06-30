Causa da morte da atriz de 'O Chamado' vem à tona e impressiona público - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A causa da morte da atriz Daveigh Chase foi oficialmente divulgada nesta segunda-feira (29).

De acordo com um relatório do Instituto Médico Legal de Los Angeles, a artista morreu em decorrência de complicações relacionadas à AIDS, tendo o abuso crônico de múltiplas substâncias apontado como um fator que contribuiu para o desfecho.

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Conhecida por interpretar Samara no filme "O Chamado" e por dar voz à personagem Lilo na animação "Lilo & Stitch", Daveigh morreu no dia 16 de junho, aos 35 anos.

Segundo o documento, reproduzido pela emissora norte-americana NBC, a AIDS foi a causa principal da morte.

O relatório também cita o uso prolongado de diversas substâncias como um elemento que agravou o quadro de saúde da atriz.

Logo após o falecimento, o pai da artista, John Schwallier, havia informado à imprensa que a filha morreu em consequência de uma infecção na corrente sanguínea.

Ele também afirmou que Daveigh enfrentava um quadro severo de desnutrição enquanto vivia em situação de rua em Los Angeles.

Embora muitas pessoas utilizem os termos como sinônimos, HIV e AIDS não significam a mesma coisa.

O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que ataca principalmente as células CD4, responsáveis pela defesa do organismo, tornando a pessoa mais suscetível a infecções e alguns tipos de câncer.

Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível viver por muitos anos com o vírus sem desenvolver a doença.

Já a AIDS é a fase mais avançada da infecção pelo HIV, caracterizada pelo comprometimento do sistema imunológico e pelo surgimento de infecções oportunistas e outras complicações que aproveitam a queda das defesas do organismo.