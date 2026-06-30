Aos 60 anos, mãe de Virginia faz revelação após rumores de gravidez virem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após movimentar as redes sociais com relatos de enjoos, Margareth Serrão esclareceu os rumores de uma suposta gravidez e surpreendeu ao admitir que ficaria feliz caso estivesse esperando um bebê.

Aos 60 anos, a mãe de Virginia Fonseca contou que, apesar das limitações impostas pela idade, não descartaria a possibilidade.

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As especulações começaram depois que a influenciadora comentou com os seguidores que vinha passando mal e sentindo náuseas, especialmente após consumir alguns alimentos.

As publicações levaram muitos internautas a acreditar que ela pudesse estar grávida, hipótese que foi negada pouco depois.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Margareth explicou que o desconforto tem outra origem. Segundo ela, os sintomas são provocados pelos remédios que está usando para tratar a queda de cabelo.

"Eu tô tomando muito medicamento para a queda do cabelo e isso tá me dando um certo enjoo. Algumas coisas que como, passo mal e aí eu fui falar. Quem dera que fosse a gravidez, eu ia estar feliz demais. Porque não? Eu não posso mais, mas quem sabe? Se Deus quiser eu tô pronta!", disse a famosa.