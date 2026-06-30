Aos 60 anos, mãe de Virginia faz revelação após rumores de gravidez virem à tona

Após movimentar as redes sociais com relatos de enjoos, Margareth Serrão esclareceu os rumores de uma suposta gravidez e surpreendeu ao admitir que ficaria feliz caso estivesse esperando um bebê.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Aos 60 anos, a mãe de Virginia Fonseca contou que, apesar das limitações impostas pela idade, não descartaria a possibilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As especulações começaram depois que a influenciadora comentou com os seguidores que vinha passando mal e sentindo náuseas, especialmente após consumir alguns alimentos.
As publicações levaram muitos internautas a acreditar que ela pudesse estar grávida, hipótese que foi negada pouco depois.
Em entrevista ao Portal LeoDias, Margareth explicou que o desconforto tem outra origem. Segundo ela, os sintomas são provocados pelos remédios que está usando para tratar a queda de cabelo.
"Eu tô tomando muito medicamento para a queda do cabelo e isso tá me dando um certo enjoo. Algumas coisas que como, passo mal e aí eu fui falar. Quem dera que fosse a gravidez, eu ia estar feliz demais. Porque não? Eu não posso mais, mas quem sabe? Se Deus quiser eu tô pronta!", disse a famosa.
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Mariana Morais Atriz que interpretará Marília Mendonça em filme é revelada
- Mariana Morais Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça
- Mariana Morais Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web
- Mariana Morais Ainê Coutinho celebra repercussão do 'Bate Papo' e revela desejo de entrevistar mulheres que inspiram
- Mariana Morais Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa mostram a tendência do 'novo luxo'
- Mariana Morais Craque da Seleção Brasileira, Martinelli ganha fortuna por semana; saiba quanto