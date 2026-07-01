Haaland: jogador da Noruega tem esposa e uma filha; saiba quem são!

Erling Haaland vive um grande momento dentro de campo na Copa do Mundo de 2026, mas é fora das quatro linhas que outro aspecto de sua vida também desperta o interesse do público.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O atacante norueguês mantém um relacionamento com Isabel Haugseng Johansen, mãe de seu primeiro filho, embora o casal faça questão de preservar a vida familiar da exposição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A história dos dois começou muito antes de Haaland se tornar uma estrela do futebol internacional.
Naturais de Bryne, na Noruega, eles cresceram na mesma cidade e tiveram os primeiros contatos no Bryne FK, clube onde ambos praticavam esporte.
Apesar da convivência desde a infância, o namoro só teve início anos depois.
Em entrevista à emissora norueguesa NRK, o camisa 9 revelou que a iniciativa para o romance partiu de Isabel.
"Ela me mandou uma mensagem. Ela jogava no mesmo clube que eu, Bryne. Foi ela quem me paquerou. Eu não a paquerei", contou o atacante.
Embora raramente exponham detalhes da relação, Haaland e Isabel passaram a aparecer juntos publicamente a partir de 2021.
O casal deu um novo passo na vida pessoal em dezembro de 2024, com o nascimento do primeiro filho.
Meses antes da chegada do bebê, o jogador confirmou a gravidez de forma bem-humorada nas redes sociais, ao publicar uma imagem simulando uma barriga de gestante com uma bola de futebol e acompanhá-la de emojis que faziam referência à paternidade.
Desde então, Haaland tem comentado ocasionalmente sobre a experiência de ser pai, mas segue mantendo a identidade do filho e a rotina da família longe da exposição pública.
Saiba Mais
- Mariana Morais Fernanda Lo Re revela como concilia maternidade e empreendedorismo
- Mariana Morais Neymar provoca 'guru' que previu fracasso do Brasil na Copa
- Mariana Morais Vidente criticado por rebater 'guru da Copa' celebra acerto de previsão
- Mariana Morais Aos 60 anos, mãe de Virginia faz revelação após rumores de gravidez virem à tona
- Mariana Morais Atriz que interpretará Marília Mendonça em filme é revelada
- Mariana Morais Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça