Haaland: jogador da Noruega tem esposa e uma filha; saiba quem são! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Erling Haaland vive um grande momento dentro de campo na Copa do Mundo de 2026, mas é fora das quatro linhas que outro aspecto de sua vida também desperta o interesse do público.

O atacante norueguês mantém um relacionamento com Isabel Haugseng Johansen, mãe de seu primeiro filho, embora o casal faça questão de preservar a vida familiar da exposição.

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A história dos dois começou muito antes de Haaland se tornar uma estrela do futebol internacional.

Naturais de Bryne, na Noruega, eles cresceram na mesma cidade e tiveram os primeiros contatos no Bryne FK, clube onde ambos praticavam esporte.

Apesar da convivência desde a infância, o namoro só teve início anos depois.

Em entrevista à emissora norueguesa NRK, o camisa 9 revelou que a iniciativa para o romance partiu de Isabel.

"Ela me mandou uma mensagem. Ela jogava no mesmo clube que eu, Bryne. Foi ela quem me paquerou. Eu não a paquerei", contou o atacante.

Embora raramente exponham detalhes da relação, Haaland e Isabel passaram a aparecer juntos publicamente a partir de 2021.

O casal deu um novo passo na vida pessoal em dezembro de 2024, com o nascimento do primeiro filho.

Meses antes da chegada do bebê, o jogador confirmou a gravidez de forma bem-humorada nas redes sociais, ao publicar uma imagem simulando uma barriga de gestante com uma bola de futebol e acompanhá-la de emojis que faziam referência à paternidade.

Desde então, Haaland tem comentado ocasionalmente sobre a experiência de ser pai, mas segue mantendo a identidade do filho e a rotina da família longe da exposição pública.