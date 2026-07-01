Haaland: atacante da Noruega acumula fortuna astronômica; saiba quanto

Erling Haaland está chegando com tudo para o confronto entre Noruega e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
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Aos 25 anos, o atacante vive mais uma temporada de destaque e é apontado como uma das principais ameaças à Seleção Brasileira no duelo marcado para domingo (5).
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Além de colecionar feitos dentro de campo, o camisa 9 também chama atenção pela situação financeira.
Graças aos elevados salários no futebol europeu, contratos publicitários e premiações acumuladas ao longo da carreira, o norueguês reuniu um patrimônio estimado em aproximadamente R$ 600 milhões.
O valor reflete não apenas o sucesso esportivo, mas também a força de sua imagem no mercado.
Haaland é considerado um dos atletas mais valorizados do futebol mundial e figura entre os jogadores que mais atraem patrocinadores e ações de marketing.
A estabilidade financeira do atacante também se reflete no padrão de vida que leva na Inglaterra. O jogador mora em uma mansão situada em uma das áreas mais nobres e valorizadas do país, escolhida para oferecer conforto, privacidade e segurança durante a rotina longe dos gramados.
Mesmo sendo uma das maiores estrelas do futebol internacional e alvo constante da mídia, Haaland costuma manter uma vida pessoal reservada quando não está em compromissos relacionados ao esporte.
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