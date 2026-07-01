Brasil x Noruega: pai de Haaland já derrotou a Seleção Brasileira na pré-Copa do Mundo - (crédito: Reprodução/Instagram)

O duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 colocará Erling Haaland frente a frente com a Seleção Brasileira pela primeira vez.

Principal estrela da equipe europeia e um dos maiores nomes do futebol mundial, o atacante chega como a maior ameaça aos brasileiros no confronto marcado para domingo (5), às 17h (de Brasília).

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Curiosamente, porém, esta não será a primeira vez que um integrante da família Haaland enfrentará o Brasil.

Antes de Erling ganhar notoriedade no futebol internacional, seu pai, Alf-Inge Haaland, já esteve em campo contra a Seleção.

O ex-volante e lateral-direito participou do amistoso disputado em 29 de maio de 1997, realizado como preparação para a Copa do Mundo de 1998.

Na ocasião, a Noruega surpreendeu ao vencer o Brasil por 4 a 2, mesmo diante de uma equipe repleta de estrelas, como Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Dunga, Romário e Ronaldo. Alf-Inge começou a partida como titular, mas foi substituído durante o intervalo.

As equipes voltaram a se encontrar pouco mais de um ano depois, desta vez pela fase de grupos da Copa do Mundo da França.

Novamente, a Noruega levou a melhor. Bebeto colocou o Brasil em vantagem, mas Tore André Flo empatou o jogo e Kjetil Rekdal garantiu a vitória por 2 a 1 dos noruegueses.

Embora Alf-Inge Haaland não tenha participado daquela partida do Mundial, outro personagem da atual seleção norueguesa esteve presente.

Ståle Solbakken, hoje treinador da equipe, fazia parte do elenco como jogador e permaneceu no banco de reservas durante o confronto.

Em quatro encontros entre as duas seleções, os europeus nunca foram derrotados pelo Brasil, se tornando a única equipe que enfrentou a Seleção Brasileira mais de uma vez e segue invicta no confronto.