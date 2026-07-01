Haaland: atacante da Noruega revela real motivo para não cortar o cabelo

Há anos, Erling Haaland mantém o mesmo visual, marcado pelos cabelos longos presos em um rabo de cavalo.

O motivo, no entanto, vai além de uma simples preferência estética. Segundo o atacante norueguês, a decisão foi influenciada por um conselho dado por Zlatan Ibrahimovic no início de sua carreira no futebol.

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Em entrevista, Haaland contou que o ex-atacante sueco o convenceu a não mudar o corte de cabelo.

"Sabe o que o Zlatan me disse? 'Nunca corte o cabelo porque a força está aí'. O que eu posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?", declarou o camisa 9.

A história foi confirmada pelo próprio Ibrahimovic durante participação como comentarista da Fox.

O sueco explicou que acreditava na superstição enquanto ainda atuava profissionalmente e relembrou uma conversa com o empresário Mino Raiola, que representava ambos os jogadores.

"Eu realmente acreditava nisso quando estava jogando. Quando as coisas estavam indo bem, eu usava meu rabo de cavalo.

Lembro-me de quando Haaland surgiu no cenário principal. Tínhamos o mesmo agente, que infelizmente faleceu há alguns anos.

Eu o vi com seu longo rabo de cavalo, e meu agente me disse: 'Escuta, eu vi Zlatan nele', e eu disse: 'Mantenha esse cabelo porque esse cabelo vai te levar aonde você quer chegar'", disse Ibrahimovic.

Apesar de seguir a recomendação até hoje, Haaland indicou que a mudança de visual pode acontecer no futuro. "No futuro, eu pretendo cortar", disse.

Enquanto o corte de cabelo continua o mesmo, o protagonismo do atacante segue crescendo.

Principal referência da seleção da Noruega e um dos maiores nomes do futebol mundial, Haaland será a principal preocupação do Brasil no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para domingo (5), às 17h (de Brasília).