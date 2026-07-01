Neto explode com choro de Neymar e esculacha jogador na Band - (crédito: Band/Instagram)

A repercussão da vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela Copa do Mundo de 2026, chegou ao programa "Os Donos da Bola", da Band, na última terça-feira (30).

Durante a atração, o apresentador Craque Neto criticou Neymar Jr. após uma informação divulgada por Vampeta e Marília Ruiz de que o atacante teria chorado no vestiário depois da partida.

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Incomodado com a situação, Neto fez duras críticas ao camisa 10 da Seleção e questionou seu desempenho no Mundial.

"Informação ontem do Vampeta e Marília Ruiz que o Neymar chorou muito no vestiário, mas ô cara para chorar! Não joga, não faz um gol, tá há 43 dias sem jogar, sabe? Quarta Copa do Mundo, nunca vi um rapaz chorar igual o Neymar", disparou.

Na sequência, o ex-jogador voltou a ironizar o comportamento do atacante, afirmando que ele não demonstra a mesma emoção em outras situações da vida.

"Ah, mas quando vai na balada, não chora. Quando termina o jogo, pra abraçar as filhas, os filhos, o pai, a mãe, a avó, não sei o que. É uma coisa impressionante! Aí quando vai pra trocar um relógio de 1 milhão de dólares, não chora. Aí chorou!", cutucou.

O comentarista Velloso também comentou o assunto durante o debate. Para o ex-goleiro, caso o episódio realmente tenha acontecido, o fato de Neymar ter demonstrado a emoção longe das câmeras faz diferença.

"Desnecessário, né? Pelo menos foi chorar no vestiário. Ficar chorando contra o Japão? Pelo menos foi chorar no vestiário, porque normalmente eles fazem esse escândalo dentro do campo, pra chamar atenção. Se chorou no vestiário vou respeitar", disparou.