Atriz famosa recebe diagnóstico grave e anuncia pausa na carreira

Alessandra Maestrini anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde após receber um diagnóstico que acendeu um alerta vermelho.

Conhecida por interpretar Bozena em "Toma Lá, Dá Cá", a atriz revelou que ficará temporariamente afastada dos palcos para tratar um quadro de esgotamento físico e mental.

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A decisão levou a artista a deixar o elenco da peça "7 Mulheres e um Mistério". O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no qual explicou que a rotina intensa de trabalho começou a comprometer seu bem-estar e dificultou o acompanhamento da preparação para o espetáculo.

Apesar da empolgação com o novo projeto, Maestrini contou que percebeu não ter mais condições de acompanhar o ritmo dos ensaios.

A busca por atendimento médico ocorreu após insistentes alertas de familiares, amigos e de sua companheira, que já observavam sinais constantes de desgaste.

Durante a avaliação, os especialistas concluíram que a atriz estava próxima de desenvolver burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional.

Diante do diagnóstico, ela decidiu interromper os compromissos profissionais para evitar o agravamento do quadro.