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SAÚDE!

Atriz famosa recebe diagnóstico grave e anuncia pausa na carreira

Artista usou as redes sociais para compartilhar a notícia com o público

Atriz Globo recebe diagnóstico grave e anuncia afastamento - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Atriz Globo recebe diagnóstico grave e anuncia afastamento - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Alessandra Maestrini anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde após receber um diagnóstico que acendeu um alerta vermelho. 

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Conhecida por interpretar Bozena em "Toma Lá, Dá Cá", a atriz revelou que ficará temporariamente afastada dos palcos para tratar um quadro de esgotamento físico e mental.

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A decisão levou a artista a deixar o elenco da peça "7 Mulheres e um Mistério". O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no qual explicou que a rotina intensa de trabalho começou a comprometer seu bem-estar e dificultou o acompanhamento da preparação para o espetáculo.

Apesar da empolgação com o novo projeto, Maestrini contou que percebeu não ter mais condições de acompanhar o ritmo dos ensaios.

A busca por atendimento médico ocorreu após insistentes alertas de familiares, amigos e de sua companheira, que já observavam sinais constantes de desgaste.

Durante a avaliação, os especialistas concluíram que a atriz estava próxima de desenvolver burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional.

Diante do diagnóstico, ela decidiu interromper os compromissos profissionais para evitar o agravamento do quadro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/07/2026 09:57
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