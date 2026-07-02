Atriz famosa recebe diagnóstico grave e anuncia pausa na carreira

Alessandra Maestrini anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde após receber um diagnóstico que acendeu um alerta vermelho.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Conhecida por interpretar Bozena em "Toma Lá, Dá Cá", a atriz revelou que ficará temporariamente afastada dos palcos para tratar um quadro de esgotamento físico e mental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decisão levou a artista a deixar o elenco da peça "7 Mulheres e um Mistério". O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no qual explicou que a rotina intensa de trabalho começou a comprometer seu bem-estar e dificultou o acompanhamento da preparação para o espetáculo.
Apesar da empolgação com o novo projeto, Maestrini contou que percebeu não ter mais condições de acompanhar o ritmo dos ensaios.
A busca por atendimento médico ocorreu após insistentes alertas de familiares, amigos e de sua companheira, que já observavam sinais constantes de desgaste.
Durante a avaliação, os especialistas concluíram que a atriz estava próxima de desenvolver burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional.
Diante do diagnóstico, ela decidiu interromper os compromissos profissionais para evitar o agravamento do quadro.
Saiba Mais
- Mariana Morais Léo Santana confronta Haalang e manda recado ao atacante da Noruega
- Mariana Morais Pastor Márcio Poncio é preso pela PF e tem ligação com máfia investigada
- Mariana Morais CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de exibição da Copa do Brasil
- Mariana Morais Atriz Emilia Pedersen abre evento em Miami com interpretação do hino nacional
- Mariana Morais 'Beiçola' é internado às pressas e real estado de saúde vem à tona
- Mariana Morais Apresentador confirma romance com Dudu Camargo e noiva do jornalista reage