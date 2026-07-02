Pastor Márcio Poncio é preso pela PF e tem ligação com máfia investigada - (crédito: Reprodução/instagram)

O pastor e empresário Márcio Poncio foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2), durante a quinta etapa da Operação Unha e Carne.

A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo integrantes da atual cúpula do jogo do bicho e possíveis conexões com agentes dos poderes Executivo e Legislativo do estado do Rio de Janeiro.

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Segundo as investigações, Poncio também é alvo por uma possível ligação com a chamada "máfia do cigarro", organização que teria como principal líder o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho. As informações foram divulgadas pelo g1.

O pastor foi localizado e detido em um flat na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Além da atuação religiosa à frente da Igreja da Nuvem, Márcio Poncio é empresário do setor tabagista e pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio.

A operação também teve como alvos Adilsinho e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar. Ambos já estavam presos antes do cumprimento dos novos mandados. No caso do ex-parlamentar, a expectativa é de que ele seja transferido do Complexo Penitenciário de Bangu para uma unidade prisional federal.

Além da trajetória empresarial e religiosa, Márcio Poncio também tentou ingressar na política. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro, terminando como segundo suplente.

Três anos depois, concorreu à Prefeitura de Três Rios, no centro-sul fluminense, mas não foi eleito.