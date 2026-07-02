'Beiçola' é internado às pressas e real estado de saúde vem à tona

Marcos Oliveira, conhecido nacionalmente pelo papel de Beiçola em "A Grande Família", voltou a ser internado nesta semana para tratar um problema de saúde.
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Aos 70 anos, o ator está sob cuidados médicos e deverá passar por uma série de exames que irão determinar se haverá necessidade de uma intervenção cirúrgica.
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Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ancelmo Gois, os médicos identificaram uma infecção na região do períneo, área localizada entre os órgãos genitais e o ânus, na parte inferior da pelve.
O artista foi inicialmente encaminhado ao Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. Já na manhã desta quarta-feira (1º), ele foi transferido para o Hospital São Lucas Copacabana, onde permanecerá em acompanhamento.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Marcos também iniciou um tratamento com antibióticos enquanto aguarda a conclusão dos exames e a definição da conduta médica.
Desde 2022, o ator utiliza uma bolsa de colostomia, adotada após um procedimento urológico realizado para tratar uma fístula uretral.
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