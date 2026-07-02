Apresentador confirma romance com Dudu Camargo e noiva do jornalista reage

Após revelar que viveu um relacionamento com o jornalista Dudu Camargo, o apresentador Pedro Arimateya voltou às redes sociais para responder às críticas recebidas desde que o assunto ganhou repercussão.

Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (1º), ele afirmou que os ataques refletem um tratamento desigual dado a pessoas LGBTQIA+.

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Durante o desabafo, Arimateya comparou a forma como relatos de relacionamentos são recebidos pelo público.

Segundo ele, homens e mulheres heterossexuais costumam falar sobre experiências amorosas ou encontros casuais sem enfrentar o mesmo tipo de reação negativa observada quando um homem gay faz uma declaração semelhante.

"Homens héteros e mulheres héteros contam direto, de forma abrangente, que ficaram com outras pessoas e não são criticadas por conta disso. Mas um homem gay é criticado por falar que ficou com outro cara. Isso não é nada mais que homofobia recreativa na internet!", disparou Arimateya em um vídeo publicado nesta quarta-feira (1º).

A polêmica começou depois que o apresentador contou detalhes de seu envolvimento com Dudu Camargo durante participação no programa "Disse me Disse".

A repercussão ultrapassou as redes sociais e acabou afetando também a vida pessoal do jornalista.

Quem comentou o assunto foi Saory Cardoso, noiva de Dudu Camargo. Os dois estão juntos desde que participaram do reality "A Fazenda" e têm planos de oficializar a união.

Surpresa com a revelação envolvendo o passado do companheiro, a influenciadora afirmou que ainda tenta entender a situação.

“Eu realmente estou tentando assimilar tudo. Mas no momento prefiro não me pronunciar”, declarou em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles.

De acordo com a colunista, a repercussão do caso abalou o relacionamento do casal. Ainda segundo a publicação, Saory não descarta colocar um ponto final no noivado após a exposição do romance entre Dudu Camargo e Pedro Arimateya.