Léo Santana confronta Haalang e manda recado ao atacante da Noruega - (crédito: Reprodução/Instagram)

A chegada do duelo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo despertou o bom humor de Léo Santana.

O cantor entrou na brincadeira feita por internautas sobre quem seria capaz de parar Erling Haaland e acabou mandando um recado ao principal astro da equipe europeia.

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Nas redes sociais, usuários lembraram da altura do artista baiano, que mede 2 metros, e sugeriram que ele seria o marcador ideal para o atacante do Manchester City, dono de 1,94 metro.

A comparação divertiu Léo, que respondeu em tom descontraído. "Eu seria o pesadelo dele", disse o cantor, aos risos.

Apesar da confiança na zoeira, o cantor reconheceu que a missão de conter Haaland ficará com a defesa da Seleção Brasileira.

Em outro comentário, ele demonstrou confiança no trabalho do zagueiro Gabriel Magalhães, um dos titulares da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

"Mas nossa torre @_gabrielmagalhaes vai fazer esse papel. Rsrs", comentou Léo.

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.