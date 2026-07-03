Haaland é um ET Arcturiano? Revelação de Márcia Sensitiva gera polêmica

Uma fala de Márcia Sensitiva movimentou as redes sociais ao envolver o nome do atacante norueguês Erling Haaland em uma teoria bizarra.
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Ao comentar sobre o craque, ela afirmou acreditar que o jogador seria um “ET Arcturiano”, espécie que, segundo correntes esotéricas, seria composta por seres extraterrestres mais evoluídos.
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“Ele é um ET Arcturiano, eles são todos brancos desse jeito, esse homem não é normal, eles são mais evoluídos do que a gente”, declarou Márcia.
Os chamados "arcturianos" aparecem em crenças relacionadas ao esoterismo e à ufologia. De acordo com alguns grupos espiritualistas, esses seres teriam origem na estrela Arcturus e seriam portadores de um elevado nível de evolução.
A repercussão da fala rapidamente tomou conta das redes sociais, onde internautas reagiram à comparação envolvendo o atacante.
"Eu acho injusto a gente ter que jogar contra um ET na Copa", comentou uma internauta. "Vou ter que acreditar nela, porque não é possível", escreveu outra. "Ah, sacanagem! É do Copa do Mundo, não Copa da Galáxia. Ele não pode participar!", brincou mais uma usuária.
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