InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas'

Atacante da Noruega ficou ciente dos memes que passaram a viralizar na internet

Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma montagem feita com inteligência artificial aproximou, ao menos nas redes sociais, Erling Haaland e Vinícius Júnior às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O vídeo, inspirado no filme "As Branquelas" (2004), viralizou e acabou recebendo uma reação bem-humorada dos próprios jogadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A montagem utiliza a tecnologia de deepfake para substituir os rostos dos personagens da famosa cena ao som de "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, pelos de Haaland e Vini Jr.

Depois de assistir ao vídeo, o atacante norueguês comentou a publicação no Instagram e marcou o brasileiro com um convite descontraído. "Precisamos recriar isso", escreveu.

Vini Jr. entrou na brincadeira e respondeu apenas com uma sequência de emojis de risadas, demonstrando ter levado a situação com bom humor.

A publicação também chamou a atenção de Terry Crews, intérprete de Latrell Spencer no filme, que também reagiu ao conteúdo deixando emojis de risadas nos comentários.

A troca de mensagens acontece poucos dias antes do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

As seleções entram em campo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/07/2026 08:02
SIGA
x