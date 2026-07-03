Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas'

Uma montagem feita com inteligência artificial aproximou, ao menos nas redes sociais, Erling Haaland e Vinícius Júnior às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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O vídeo, inspirado no filme "As Branquelas" (2004), viralizou e acabou recebendo uma reação bem-humorada dos próprios jogadores.
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A montagem utiliza a tecnologia de deepfake para substituir os rostos dos personagens da famosa cena ao som de "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, pelos de Haaland e Vini Jr.
Depois de assistir ao vídeo, o atacante norueguês comentou a publicação no Instagram e marcou o brasileiro com um convite descontraído. "Precisamos recriar isso", escreveu.
Vini Jr. entrou na brincadeira e respondeu apenas com uma sequência de emojis de risadas, demonstrando ter levado a situação com bom humor.
A publicação também chamou a atenção de Terry Crews, intérprete de Latrell Spencer no filme, que também reagiu ao conteúdo deixando emojis de risadas nos comentários.
A troca de mensagens acontece poucos dias antes do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
As seleções entram em campo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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