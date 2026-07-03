Treinador do Congo recebe notícia trágica ao vivo e abandona entrevista

A entrevista coletiva da seleção da República Democrática do Congo após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, nesta quarta-feira (1º), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terminou de forma inesperada e comovente.
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O técnico francês Sébastien Desabre foi informado, diante dos jornalistas, sobre a morte de seu pai.
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O episódio aconteceu no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, logo após o encerramento da partida.
Segundo informações divulgadas posteriormente, o falecimento havia ocorrido antes mesmo de a bola rolar, mas o treinador só tomou conhecimento da notícia ao fim da coletiva de imprensa.
O anúncio foi feito por Jerry Kalemo, assessor de imprensa da federação congolesa, que pediu a palavra quando a entrevista já estava sendo encerrada.
Em francês, ele comunicou a morte do pai de Desabre e prestou solidariedade ao comandante em nome de toda a delegação.
De acordo com o jornal francês Le Dauphiné e outros veículos internacionais, a forma como a informação foi transmitida foi considerada "desajeitada" e "trágica", já que expôs o treinador em um momento de grande fragilidade emocional, logo após a eliminação da equipe na competição.
Ao ouvir a comunicação, Desabre demonstrou surpresa, permaneceu em silêncio por alguns instantes, agradeceu a manifestação de apoio e deixou a sala de imprensa sem fazer novos comentários.
Foi dessa maneira que Sébastien Desabre, técnico RD do Congo, recebeu a notícia do falecimento do seu pai, no fim da coletiva, através do assessor de imprensa da seleção africana.
"Gostaríamos de informar que o treinador perdeu o pai. Nossos sentimentos"pic.twitter.com/EQgQCzfNS9— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 2, 2026
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