Andressa Urach inicia tratamento preventivo contra HIV e relata sintoma incomum

Andressa Urach compartilhou uma experiência pessoal sobre o uso da PrEP, medicamento utilizado na prevenção ao HIV, durante o episódio mais recente do podcast "UrachPodTudo".

Ao lado do infectologista Leonardo Silveira, a influenciadora aproveitou a conversa para relatar uma reação que teve logo no início do tratamento.

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Segundo a apresentadora, o desconforto surgiu no primeiro dia em que começou a tomar a medicação.

Sem entender a origem do sintoma, ela chegou a associá-lo a uma vacina recebida anteriormente em uma unidade de saúde e decidiu suspender o tratamento por um período.

"Sabia que eu tive coceira na minha 'piriquita' no primeiro dia? Achei estranho porque tinha tomado uma vacina no posto de saúde e pensei que pudesse ser alguma reação a ela.

Acabei interrompendo o uso da PrEP e, quando voltei a tomar, percebi que o desconforto tinha acontecido de novo. Depois passou. Comigo aconteceu só no primeiro dia. Não tive enjoo nem outros efeitos mais comuns; foi mais uma coceira na 'piriquita'", relatou.

Durante o programa, Leonardo Silveira explicou que algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos no começo do tratamento, embora as manifestações mais frequentes sejam ligadas ao aparelho digestivo.

O especialista também ressaltou que o acompanhamento médico é indispensável para monitorar possíveis alterações provocadas pelo uso prolongado da medicação.

"Alguns efeitos colaterais mais de longo prazo precisam ser observados, por isso a PrEP fica em acompanhamento. Uma das medicações pode levar, a longo prazo, a uma diminuição da função renal", afirmou.

Ao longo da entrevista, o infectologista ainda esclareceu como funciona a profilaxia pré-exposição.

Segundo ele, a PrEP reúne dois medicamentos capazes de reduzir significativamente o risco de infecção pelo HIV antes de uma eventual exposição ao vírus.

Além disso, explicou que os efeitos iniciais costumam ser leves, temporários e tendem a desaparecer à medida que o organismo se adapta ao tratamento.

"A PrEP é uma combinação de duas medicações que combatem o vírus do HIV. É uma medicação preventiva caso a pessoa tenha contato com o vírus, criando uma espécie de blindagem.

Os principais efeitos colaterais costumam ser intolerância gástrica, náuseas e, às vezes, um pouco de gases. No entanto, esses são efeitos adaptativos e tendem a melhorar com o tempo", explicou.