Áudio vazado mostra noiva detonando Dudu Camargo após romance gay ser exposto

Um áudio atribuído à influenciadora Saory Cardoso passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (2) e aumentou a repercussão em torno das declarações envolvendo Dudu Camargo.
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Na gravação, ela critica a postura do noivo diante das revelações feitas pelo apresentador Pedro Arimateya, que afirmou ter vivido um romance com o ex-apresentador do SBT em 2023, quando ambos trabalhavam na TV Meio Norte.
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O conteúdo teria sido registrado durante a gravação de um episódio do "LinkPodcast", atração da qual Saory é uma das apresentadoras.
No trecho divulgado, a influenciadora demonstra insatisfação com o que considera contradições de Dudu ao falar sobre supostos relacionamentos com outros homens.
"Ele fala: 'Aquilo ali, eu dava beijo no Emílio Surita, a minha escola inteira brincava. Tudo é mentira, tudo é sempre mentira. Não tem honestidade em nada, porque ele poderia falar: 'Eu sou, fui, mas agora eu mudei. Não tem esse tipo de coisa", teria dito a loira.
A polêmica ganhou força após Pedro Arimateya afirmar publicamente que teve um affair com Dudu Camargo.
O relato foi feito durante sua participação no podcast "Disse Me Disse" e rapidamente colocou os dois entre os assuntos mais comentados das redes sociais.
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