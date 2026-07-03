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Áudio vazado mostra noiva detonando Dudu Camargo após romance gay ser exposto

No áudio em questão, Saory Cardoso se mostra frustrada com as polêmicas do noivo

Áudio vazado mostra noiva detonando Dudu Camargo após romance gay ser exposto - (crédito: Reprodução/Instagram)
Áudio vazado mostra noiva detonando Dudu Camargo após romance gay ser exposto - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um áudio atribuído à influenciadora Saory Cardoso passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (2) e aumentou a repercussão em torno das declarações envolvendo Dudu Camargo.

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Na gravação, ela critica a postura do noivo diante das revelações feitas pelo apresentador Pedro Arimateya, que afirmou ter vivido um romance com o ex-apresentador do SBT em 2023, quando ambos trabalhavam na TV Meio Norte.

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O conteúdo teria sido registrado durante a gravação de um episódio do "LinkPodcast", atração da qual Saory é uma das apresentadoras.

No trecho divulgado, a influenciadora demonstra insatisfação com o que considera contradições de Dudu ao falar sobre supostos relacionamentos com outros homens.

"Ele fala: 'Aquilo ali, eu dava beijo no Emílio Surita, a minha escola inteira brincava. Tudo é mentira, tudo é sempre mentira. Não tem honestidade em nada, porque ele poderia falar: 'Eu sou, fui, mas agora eu mudei. Não tem esse tipo de coisa", teria dito a loira.

A polêmica ganhou força após Pedro Arimateya afirmar publicamente que teve um affair com Dudu Camargo.

O relato foi feito durante sua participação no podcast "Disse Me Disse" e rapidamente colocou os dois entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/07/2026 11:46
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