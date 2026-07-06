Esposa de Faustão comove ao falar sobre os órgãos recebidos pelo apresentador - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ao relembrar a jornada de saúde do marido, Fausto Silva, Luciana Cardoso destacou o papel decisivo da doação de órgãos na recuperação do apresentador e fez um apelo para que mais famílias considerem esse gesto de solidariedade.

Em entrevista à jornalista Silvia Vinhas, ela afirmou que a atitude de quem autoriza a doação.

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"Isso que eu sempre falo. A pessoa já está ali num momento tão difícil e ainda tem uma generosidade tão grande de falar: 'Não, vou fazer a doação', para uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não conheço nem nada, e deixar que outras pessoas continuem vivendo", contou.

Durante a conversa, Luciana ressaltou que a decisão de doar órgãos vai muito além de salvar uma única vida, já que permite que outras famílias continuem construindo suas histórias.

"A generosidade realmente permite que outras pessoas, outras famílias, continuem tendo a sua história", disse.

A jornalista lembrou de momentos importantes que o marido conseguiu viver graças aos transplantes.

"Se não tivesse essa possibilidade, ele não teria visto o João fazendo as coisas dele, não estaria vendo o Rodrigo maior de idade, não estaria vendo a Lara casando. Ele foi ao casamento. Então, assim, é muito bonito", declarou.

Desde o início dos problemas de saúde, Fausto Silva passou por quatro transplantes. O mais recente ocorreu em agosto de 2025, quando o apresentador foi submetido, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a um transplante de fígado e a um retransplante de rim.

A primeira cirurgia aconteceu em agosto de 2023, quando Faustão recebeu um novo coração na mesma unidade hospitalar.

Pouco tempo depois, em fevereiro de 2024, ele precisou realizar seu primeiro transplante renal, dando continuidade ao tratamento que culminou em mais duas intervenções no ano seguinte.