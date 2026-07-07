Haaland compartilha música de cantor brasileiro e recebe convite para o Carnaval - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 continua rendendo interações inusitadas nas redes sociais.

Desta vez, o atacante Erling Haaland recebeu um convite do cantor Igor Kannário para participar da tradicional festa do artista durante o Carnaval de Salvador, em 2027.

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A brincadeira começou depois que o norueguês compartilhou nos stories do Instagram um vídeo publicado pelo influenciador Negrete.

Nas imagens, Haaland aparece diante de uma televisão com a tela quebrada enquanto a música "Lá Vem a Zorra", um dos maiores sucessos de Kannário, toca ao fundo.

Além de republicar o conteúdo, o camisa 9 também respondeu à postagem em clima descontraído.

"Sorry", escreveu o atacante, acompanhado de um emoji de risada, em referência aos brasileiros após a derrota da Seleção.

A interação chamou a atenção de Igor Kannário, que aproveitou a oportunidade para convidar o jogador para um dos eventos mais tradicionais do Carnaval da capital baiana. "Tá convocado pra curtir a minha Pipoca", respondeu o cantor.

Haaland foi o grande destaque da partida entre Noruega e Brasil ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1.

O resultado decretou a eliminação da Seleção Brasileira e garantiu a classificação da equipe norueguesa às quartas de final da Copa do Mundo da Fifa de 2026.