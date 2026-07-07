Causa da morte do autor Benedito Ruy Barbosa é revelada; veja

A dramaturgia brasileira amanheceu de luto nesta terça-feira (7) com a morte de Benedito Ruy Barbosa, um dos principais autores de novelas do país.
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Aos 95 anos, o escritor faleceu em São Paulo após enfrentar complicações decorrentes de uma insuficiência renal crônica, condição diagnosticada há cerca de três anos.
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Benedito estava internado no Hospital HCor, e a informação sobre o falecimento foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde à revista Quem.
De acordo com o boletim médico, o novelista morreu na manhã desta terça-feira em consequência das complicações causadas pela insuficiência renal crônica (IRC).
Carreira de sucesso
Na vida pessoal, o autor foi casado durante 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014, aos 75 anos, em decorrência de um câncer. Da união nasceram quatro filhos: Edmara, Edilene, Ruy e Marcelo.
Edmara seguiu os passos do pai na televisão e, ao lado do filho Bruno Luperi, participou da criação de produções da Globo como "Velho Chico", "Pantanal" e "Renascer".
Ao longo da carreira, Benedito Ruy Barbosa construiu uma trajetória marcada por passagens por emissoras como Tupi, Excelsior, Record, Band, Manchete e Globo.
Reconhecido por retratar o universo rural em suas obras, assinou sucessos que marcaram gerações, entre eles "Pantanal" (1990), "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999), "Velho Chico" (2016) e "Sinhá Moça" (2004).
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