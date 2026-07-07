Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa eram parentes? Entenda semelhança nos nomes

Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Entenda semelhança nos nomes - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos, reacendeu uma dúvida antiga entre os internautas: afinal, o dramaturgo tinha algum grau de parentesco com a atriz Marina Ruy Barbosa?

O questionamento voltou a ganhar força nas redes sociais após o falecimento do autor, que marcou a televisão brasileira com novelas como “Pantanal” e “Renascer” e enfrentava um quadro de insuficiência renal crônica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora compartilhem parte do nome, os dois não pertencem à mesma família. A coincidência acontece porque Benedito recebeu o nome "Benedito Ruy" em homenagem ao jornalista, político e jurista Rui Barbosa, escolha feita por seu pai.

O sobrenome de sua família, no entanto, é apenas Barbosa. Já Rui Barbosa, homenageado no nome do dramaturgo, é tataravô de Marina Ruy Barbosa.

A própria atriz já esclareceu a confusão em suas redes sociais ao responder perguntas de seguidores.

“Não sou parente do Benedito, mas admiro muito ele. O pai do Benedito admirava Rui Barbosa e colocou o nome do filho de Benedito Ruy. Mas o sobrenome da família dele é Barbosa. Então, não tenho nenhum parentesco com ele. Minha família não é do meio artístico”, explicou ela.

Figura de destaque, Rui Barbosa construiu uma trajetória marcante como jornalista, político e jurista no Brasil.

Defensor da educação, também comandou os ministérios da Fazenda e da Justiça nos primeiros anos da República.