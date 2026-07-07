Haaland: como uma espiadinha em fechadura acabou em namoro com ex-jogadora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Além de ser o grande nome da vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland também chama atenção pela história de amor que vive ao lado da esposa, Isabel Haugseng Johansen.

Juntos desde 2021, os dois construíram um relacionamento que começou ainda na adolescência e evoluiu de uma antiga amizade para a formação de uma família.

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Aos 22 anos, Isabel é influenciadora digital, mas antes de ganhar espaço nas redes sociais atuava como jogadora de futebol.

Ela e Haaland cresceram em Bryne, na Noruega, e compartilhavam a rotina no Bryne Fotballklubb, onde se conheceram quando ainda eram jovens.

Uma curiosidade sobre o início dessa relação foi revelada pela própria Isabel em um vídeo publicado no canal de Haaland no YouTube.

Ela contou que, quando ainda tinha um interesse pelo futuro marido, costumava observá-lo durante encontros entre amigos e chegou até a espiá-lo por um buraco da fechadura enquanto ele estava em outro cômodo.

Apesar da longa convivência, o romance só começou anos depois. Em entrevista à emissora norueguesa NRK, o atacante revelou que a iniciativa partiu de Isabel, responsável por enviar a primeira mensagem.

O namoro teve início em 2021 e, desde então, o casal oficializou a união e celebrou a chegada do primeiro filho, em 2024.

Os dois mantêm a vida familiar longe da exposição pública. A identidade da criança nunca foi revelada, e Haaland e Isabel evitam compartilhar detalhes da rotina em família.

Ainda assim, a influenciadora costuma acompanhar o marido das arquibancadas e tem sido presença constante nos jogos da Noruega durante a Copa do Mundo, além de aparecer ao lado dele em registros publicados nas redes sociais.



