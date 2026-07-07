Vini Jr. e Virginia são flagrados juntos e verdade vem à tona

Após alguns dias afastada das redes sociais e dos holofotes, Virginia Fonseca voltou a aparecer publicamente nesta terça-feira (7).
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A influenciadora surgiu na mansão alugada por Vini Jr. em Saddle River, Nova Jersey, nos Estados Unidos, imóvel que serviu de ponto de encontro para amigos e familiares do atacante durante a disputa da Copa do Mundo.
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O reaparecimento aconteceu por meio de registros compartilhados pela melhor amiga do jogador, Lídia Souza, e também por profissionais de saúde responsáveis por um atendimento realizado na residência.
Nas imagens, Virginia aparece em clima de descontração enquanto passa por uma sessão de soroterapia, procedimento que consiste na aplicação intravenosa de um blend de vitaminas e minerais com o objetivo de repor nutrientes, aumentar a disposição e fortalecer a imunidade.
Todo o atendimento foi feito no formato home care, diretamente na propriedade onde o grupo está hospedado.
Em um dos registros divulgados pela equipe responsável pelo procedimento, Vini Jr. também aparece ao lado dos profissionais, confirmando que permanecia na mansão ao lado dos amigos após o encerramento da participação da Seleção Brasileira no Mundial.
O desaparecimento temporário de Virginia das redes sociais após a eliminação do Brasil havia despertado a curiosidade dos seguidores.
As novas imagens, porém, indicam que a empresária preferiu aproveitar os dias seguintes ao torneio em um ambiente mais reservado, cercada por pessoas próximas e dedicada aos cuidados com a saúde e o bem-estar.
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