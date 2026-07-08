Vereadora da causa animal recebe cachorro morto em caixa de presente; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga um ataque direcionado à vereadora Deza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo, após a parlamentar encontrar o corpo de um cachorro dentro de uma caixa entregue em seu gabinete na Câmara Municipal.

O episódio ocorreu na segunda-feira (6) e provocou reforço nas medidas de segurança adotadas pelo Legislativo.

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Conhecida por sua atuação em defesa dos animais, Deza afirmou que o envio da encomenda representa uma tentativa de intimidação contra seu mandato.

Em uma das publicações sobre o caso, ela classificou o episódio como um “ato de terrorismo” e prometeu buscar a identificação do responsável.

“Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem? Novo Hamburgo não é terra sem lei. Aqui tem uma vereadora da causa animal que não descansará, muito menos ficará quieta diante de ataques como esse”, declarou.

Antes de descobrir o conteúdo da caixa, a vereadora gravava um vídeo para as redes sociais. Sem imaginar o que havia na embalagem, ela leu o recado anexado, que dizia “Carinho p/ proteger os animais”, e reagiu com entusiasmo.

“Se é para proteger os cachorrinhos, eu já estou amando”, afirmou instantes antes de abrir a encomenda. Ao retirar um saco plástico preto, encontrou o animal já sem vida.

Em seguida, Deza descreveu o episódio como um ato de violência e crueldade voltado contra sua equipe e sua atuação política.

“Na hora, não me ocorreu o que era ou o que poderia ser. Isso porque ninguém imagina receber esse tipo de ataque: um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete”, escreveu.

De acordo com a Câmara Municipal, a Guarda Municipal e a Polícia Civil foram acionadas logo após a ocorrência.

A caixa passou por perícia, as gravações do circuito interno de monitoramento foram entregues aos investigadores e também foi solicitado acesso às imagens do programa Smart NH para auxiliar na identificação do autor.

O Legislativo informou ainda que reforçou os protocolos de segurança e o controle de acesso ao prédio, destacando que não aceitará ameaças, intimidações ou qualquer tipo de violência contra vereadores, servidores e cidadãos.