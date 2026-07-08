Aos 25 anos, Haaland expõe planos de aposentadoria e simplicidade impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Longe dos gramados, Erling Haaland imagina uma rotina bem diferente da que leva atualmente como um dos principais atacantes do futebol mundial.

O norueguês afirmou que pretende trocar os estádios pela tranquilidade do campo quando decidir encerrar a carreira, realizando o sonho de viver cercado por animais em uma fazenda.

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O projeto tem raízes na infância do jogador. Nascido e criado em Bryne, região conhecida pelo forte vínculo com a atividade rural, Haaland contou que sempre manteve uma conexão especial com a vida no interior e quer resgatar esse estilo de vida no futuro.

“Eu ainda não tenho vacas, mas, com certeza, terei algumas mais tarde. Acho que terei uma pequena fazenda quando terminar minha carreira em Bryne. Ainda não sei onde, mas estarei rodeado de animais”, revelou à ESPN.

O desejo do camisa 9 vai além das lembranças familiares. O Bryne, clube onde deu os primeiros passos no futebol, também ajudou a fortalecer essa identidade.

Reconhecida por sua tradição agrícola, a equipe mantém costumes pouco comuns no esporte e valoriza a ligação com o agronegócio da região.

Entre as iniciativas adotadas pelo clube está a reserva de parte do estacionamento para tratores.

Além disso, atletas que se destacam em partidas costumam ser premiados com presentes relacionados à produção rural local, reforçando a cultura que marcou a formação de Haaland.