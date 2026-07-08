Aos 25 anos, Haaland expõe planos de aposentadoria e simplicidade impressiona

Longe dos gramados, Erling Haaland imagina uma rotina bem diferente da que leva atualmente como um dos principais atacantes do futebol mundial.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O norueguês afirmou que pretende trocar os estádios pela tranquilidade do campo quando decidir encerrar a carreira, realizando o sonho de viver cercado por animais em uma fazenda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O projeto tem raízes na infância do jogador. Nascido e criado em Bryne, região conhecida pelo forte vínculo com a atividade rural, Haaland contou que sempre manteve uma conexão especial com a vida no interior e quer resgatar esse estilo de vida no futuro.
“Eu ainda não tenho vacas, mas, com certeza, terei algumas mais tarde. Acho que terei uma pequena fazenda quando terminar minha carreira em Bryne. Ainda não sei onde, mas estarei rodeado de animais”, revelou à ESPN.
O desejo do camisa 9 vai além das lembranças familiares. O Bryne, clube onde deu os primeiros passos no futebol, também ajudou a fortalecer essa identidade.
Reconhecida por sua tradição agrícola, a equipe mantém costumes pouco comuns no esporte e valoriza a ligação com o agronegócio da região.
Entre as iniciativas adotadas pelo clube está a reserva de parte do estacionamento para tratores.
Além disso, atletas que se destacam em partidas costumam ser premiados com presentes relacionados à produção rural local, reforçando a cultura que marcou a formação de Haaland.
Saiba Mais
- Mariana Morais Vereadora da causa animal recebe cachorro morto em caixa de presente; veja
- Mariana Morais Erling Haaland de cabelo curto viraliza na web: 'Parecia modelo'
- Mariana Morais Nathana Sgobbi reafirma espaço na elite da moda mundial com novo desfile em Paris
- Mariana Morais Dillyene Santana brilha na cobertura do Rock in Rio Lisboa 2026
- Mariana Morais Haaland: como uma espiadinha em fechadura acabou em namoro com ex-jogadora
- Mariana Morais Vini Jr. e Virginia são flagrados juntos e verdade vem à tona