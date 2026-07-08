Erling Haaland de cabelo curto viraliza na web: 'Parecia modelo'

O nome de Erling Haaland segue em evidência durante a Copa do Mundo de 2026.

Se dentro das quatro linhas o atacante norueguês tem sido decisivo, como mostrou ao marcar os dois gols da vitória sobre o Brasil, fora delas o jogador também virou assunto por causa de sua aparência.

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O destaque do camisa 9 nas últimas semanas impulsionou ainda mais sua popularidade nas redes sociais, especialmente entre os brasileiros.

Com isso, internautas passaram a resgatar fotos antigas do atleta, registradas antes dele adotar o cabelão que atualmente já virou sua marca registrada.

[SAIBAMAIS]

As imagens rapidamente se espalharam pelas plataformas digitais e abriram espaço para uma discussão entre os fãs sobre qual fase estética do jogador é a mais marcante.

Enquanto alguns elogiaram a transformação ao longo dos anos, outros demonstraram preferência pelo antigo corte de cabelo.

"Alguém convence ele a cortar o cabelo de novo", escreveu uma usuária do TikTok. "Ele envelheceu bem", opinou outro internauta. "Com cabelo curto ele parecia um modelo, agora misericórdia", comentou outra usuária. "Ele de cabelinho curto é o auge, pqp", publicou mais uma pessoa nas redes sociais.