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Erling Haaland de cabelo curto viraliza na web: 'Parecia modelo'

Atleta norueguês segue dando o que falar na web

Erling Haaland de cabelo curto viraliza na web: 'Parecia modelo' - (crédito: Instagram)
Erling Haaland de cabelo curto viraliza na web: 'Parecia modelo' - (crédito: Instagram)

O nome de Erling Haaland segue em evidência durante a Copa do Mundo de 2026.

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Se dentro das quatro linhas o atacante norueguês tem sido decisivo, como mostrou ao marcar os dois gols da vitória sobre o Brasil, fora delas o jogador também virou assunto por causa de sua aparência.

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O destaque do camisa 9 nas últimas semanas impulsionou ainda mais sua popularidade nas redes sociais, especialmente entre os brasileiros.

Com isso, internautas passaram a resgatar fotos antigas do atleta, registradas antes dele adotar o cabelão que atualmente já virou sua marca registrada.

[SAIBAMAIS]

As imagens rapidamente se espalharam pelas plataformas digitais e abriram espaço para uma discussão entre os fãs sobre qual fase estética do jogador é a mais marcante.

Enquanto alguns elogiaram a transformação ao longo dos anos, outros demonstraram preferência pelo antigo corte de cabelo.

"Alguém convence ele a cortar o cabelo de novo", escreveu uma usuária do TikTok. "Ele envelheceu bem", opinou outro internauta. "Com cabelo curto ele parecia um modelo, agora misericórdia", comentou outra usuária. "Ele de cabelinho curto é o auge, pqp", publicou mais uma pessoa nas redes sociais.

 

 

 

 

 

 

 

 

@baekzico bro is gorgeous #haaland #erlinghaaland #haalandedit #foryou #fyp? #fy ? som original - ?

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/07/2026 08:18 / atualizado em 08/07/2026 08:19
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