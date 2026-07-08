Técnico da Noruega rasga elogios a Haaland: 'Não precisa se exibir' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Erling Haaland recebeu mais um reconhecimento por suas atuações na Copa do Mundo de 2026.

Às vésperas do confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final, o técnico Stale Solbakken destacou a postura coletiva do atacante e afirmou que o camisa 9 tem uma característica rara entre grandes estrelas do futebol.

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Os elogios foram feitos poucos dias após a vitória norueguesa por 2 a 1 sobre o Brasil, nas oitavas de final.

Na ocasião, Haaland marcou os dois gols da classificação, enquanto a Seleção Brasileira deixou o torneio cercada por críticas.

Entre os principais alvos das reclamações dos torcedores estiveram o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães e a discussão protagonizada por Neymar com o goleiro da Noruega, episódio considerado por parte do público como um "momento estrela".

Ao comentar o desempenho de seu principal jogador, Solbakken ressaltou que Haaland não demonstra preocupação em aparecer durante toda a partida e mantém o foco em cumprir sua função dentro da equipe.

Contra o Brasil, por exemplo, o atacante participou pouco do jogo durante boa parte do tempo, mas decidiu o confronto ao balançar as redes duas vezes após os 30 minutos da etapa final.

"Nunca houve um atleta que jogasse futebol desta forma antes. Todos os grandes jogadores têm necessidade de se exibir. Se não participam do jogo, muitas vezes procuram o jogo, só para dizer: 'Eu estou aqui'", disse Stale Solbakken.

"Erling é despreocupado e sabe o que faz de melhor. Ele sabe como pode ajudar a equipe. Foi o caso também no domingo", complementou o treinador.

Com sete gols marcados na competição, Haaland divide a vice-artilharia do Mundial com Mbappé. A liderança pertence a Lionel Messi, que soma oito gols.