Fernanda Torres diz que comeu o 'pão que o diabo amassou' em casamento com Pedro Bial - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Fernanda Torres voltou a falar sobre o antigo relacionamento com Pedro Bial e relembrou momentos marcantes da história que viveram juntos na juventude.

O assunto surgiu durante participação da atriz no programa "Conversa com Bial", exibido na última terça-feira (7).

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O apresentador abriu a conversa recordando o início do romance. "Aos 17 anos ela se apaixonou por esse poste [por mim]", brincou.

Em seguida, Fernanda contou que o relacionamento teve um impacto importante em sua vida e afirmou que Bial ajudou a fortalecer sua autoestima.

"Ele era muito gato, ele ainda é gato, mas ele era um gato assim, muito gato, e eu era mais ou menos, sabe? E aí ele deu bola pra mim, eu não acreditei. Subiu muito a autoestima. Jogava basquete... A gente teve revival [uma recaída], gente", contou a atriz indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Ao relembrar o casamento, que durou de 1982 a 1985, a vencedora do Globo de Ouro resumiu a dinâmica da relação dizendo que ambos enfrentaram dificuldades em momentos diferentes.

"Um comeu o pão que o diabo amassou pelo outro em tempos diferentes. Hoje em dia, a gente se encontra naturalmente, é meio parente, não temos mais esse problema", afirmou.

Depois da separação, Fernanda Torres oficializou a união com Andrucha Waddington em 1997. O casal teve dois filhos e permanece junto desde então.

Pedro Bial também construiu uma nova família após o término do casamento com a atriz.

O jornalista foi casado com Giulia Gam entre 1998 e 2000, depois viveu uma união com Isabel Diegues, de 2000 a 2009, e atualmente é casado com Maria Prata. Ao todo, ele é pai de cinco filhos: Ana, Theo, José, Laura e Dora.