Vini Jr. é acusado de manipular pênalti para evitar prejuízo milionário às bets - (crédito: Reprodução/Instagram)

A derrota do Brasil para a Noruega e a consequente eliminação da Copa do Mundo passaram a alimentar uma onda de especulações nas redes sociais.

Depois do pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães e da confirmação da queda da Seleção, internautas passaram a associar o episódio a Vini Jr e às casas de apostas.

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A principal teoria compartilhada nas plataformas digitais sustenta que o atacante teria optado por não assumir a cobrança da penalidade por conta de seu vínculo publicitário com uma empresa do setor.

Como argumento, usuários destacaram que Bruno Guimarães era um dos jogadores menos experientes da equipe em cobranças de pênalti.

Até então, o volante havia batido nove penalidades ao longo da carreira, com sete conversões e duas cobranças desperdiçadas.

Segundo essa narrativa, caso Vini Jr tivesse cobrado e convertido o pênalti, as empresas de apostas precisariam pagar os apostadores que haviam investido no camisa 9 da Seleção.

Outro ponto que passou a ser explorado pelos internautas foi uma ação publicitária exibida pela Bet Nacional durante a transmissão da CazéTV.

A plataforma promovia um mercado de apostas com cotação elevada envolvendo Vini Jr., o que significava que os apostadores receberiam um retorno acima do habitual caso a aposta no atacante fosse bem-sucedida.

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Vini Jr. é o garoto-propaganda oficial da casa de apostas, fator que acabou alimentando as especulações compartilhadas nas redes sociais.

A explicação dada pela comissão técnica, porém, é outra. Após o apito final, Vini Jr. afirmou que a definição do cobrador partiu de Carlo Ancelotti e negou ter se recusado a assumir a responsabilidade pela cobrança.

O treinador italiano também se pronunciou sobre o episódio e explicou que a ordem dos cobradores havia sido estabelecida previamente com base em estatísticas elaboradas pela comissão técnica.

Conforme Ancelotti, entre os jogadores que permaneciam em campo naquele momento, Bruno Guimarães era considerado a melhor alternativa para a cobrança.