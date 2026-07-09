Causa da morte de Bonnie Tyler, voz do hit 'Total Eclipse of the Heart', é revelada

Bonnie Tyler enfrentava uma delicada batalha pela saúde. A cantora galesa morreu aos 75 anos, conforme informou um comunicado publicado em seu site oficial.

Dona da voz do clássico "Total Eclipse of the Heart", a artista estava internada desde maio, quando precisou passar por uma cirurgia intestinal de emergência.

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"A família e a equipe de Bonnie estão desoladas ao anunciar que ela faleceu inesperadamente na noite passada, em um hospital em Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada."

A cantora havia sido submetida a uma operação de urgência para tratar uma doença que não foi detalhada pelos familiares.

Após o procedimento, Bonnie Tyler permaneceu em coma induzido e chegou a passar um período internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A confirmação da morte provocou uma onda de homenagens de personalidades da música, da televisão e da política, que lembraram a trajetória e o legado deixado pela artista.

A apresentadora galesa Carol Vorderman definiu Bonnie como "uma lenda" e afirmou que ela marcou sua geração ao reforçar "a importância da luta pelos direitos das mulheres". Segundo a comunicadora, a cantora era "autêntica, sorridente, curiosa e alegre".

Quem também lamentou a perda foi a cantora Tina Arena, que revelou ter ficado arrepiada ao receber a notícia.

Ela descreveu Bonnie como "uma mulher e artista formidável". As duas se apresentaram juntas durante a celebração dos 50 anos de Andrew Lloyd Webber, realizada no Royal Albert Hall.

O guitarrista Alex Skolnick também relembrou momentos ao lado da artista em apresentações realizadas em Nova York, cerca de duas décadas atrás.

Em sua homenagem, afirmou que Bonnie era "uma pessoa adorável, extremamente divertida e acessível".

As manifestações também chegaram ao meio político. O primeiro-ministro do País de Gales, Rhun ap Iorwerth, declarou que o país "perdeu um de seus maiores ícones".

Já a secretária de Estado galesa, Jo Stevens, destacou a importância da cantora em sua vida ao afirmar que Bonnie foi "a voz da minha adolescência".