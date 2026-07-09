Judoca olímpico Willian Lima reage após ser acusado de abandonar o filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após ser alvo de acusações feitas pela ex-mulher nas redes sociais, o judoca Willian Lima se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (9).

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o atleta negou as alegações de Maria Júlia Chequito, que o acusou de traição, abandono do filho e irregularidades no pagamento da pensão alimentícia.

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A manifestação foi publicada em seu perfil no Instagram, onde o judoca afirmou que não pretende transformar questões familiares em um embate público.

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em dezembro de 2025. Desde então, Willian assumiu um novo namoro e passou a compartilhar registros ao lado da atual companheira nas redes sociais.

"Meu filho sempre foi e continuará sendo a prioridade absoluta da minha vida. Por essa razão, não farei da minha vida familiar um debate público, tampouco utilizarei redes sociais ou veículos de comunicação para expor fatos, documentos, versões ou circunstâncias que pertencem à intimidade das pessoas envolvidas", escreveu ele.

Na sequência, o atleta voltou a rebater as acusações e afirmou que parte do que vem sendo divulgado não corresponde aos fatos, mas reforçou que tratará o assunto apenas pelas vias legais.

"Algumas das informações que vêm sendo divulgadas não correspondem à verdade. Ainda assim, não responderei à exposição com mais exposição. As questões que eventualmente demandem esclarecimento serão tratadas pelos meios adequados, com responsabilidade, serenidade e respeito à lei", declarou.

Embora tenha optado por não comentar o motivo do fim do casamento, Maria Júlia Chequito afirmou que a separação ocorreu após ela descobrir uma suposta traição do judoca, em agosto de 2025. Os dois são pais de Dom, nascido em 2023.