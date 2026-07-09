Thelma Assis se pronuncia sobre famosos que apoiaram Rodrigo Branco após condenação

Seis anos após o início da disputa judicial contra Rodrigo Branco, Thelma Assis voltou a comentar publicamente a condenação do influenciador por racismo e também reagiu às manifestações de apoio que ele recebeu de diversos famosos nas redes sociais.

A campeã do "BBB 20" afirmou que o combate ao racismo precisa ir além de posicionamentos públicos e defendeu que o crime tenha consequências efetivas.

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Em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, a médica destacou que acredita na possibilidade de mudança das pessoas, mas ponderou que isso deve ser demonstrado por atitudes concretas.

"Eu acho que as pessoas têm o direito de evoluir, mas a luta antirracista precisa ser mais na prática, no dia a dia, do que midiática. [Foram] Seis anos revivendo uma dor, uma injúria racial, um crime, né? Que, como tal, tem que ser julgado. E assim foi", afirmou.

Na sequência, Thelma celebrou o desfecho do processo e elogiou a fundamentação da decisão judicial. Ela ressaltou que a sentença foi proferida por uma juíza e lembrou que a jornalista Maju Coutinho, amiga pessoal da ex-BBB, também foi citada no caso por ter sido alvo de ofensas.

"Foi uma juíza, uma mulher, é muito importante falar isso. Ela deu uma sentença muito embasada, citou a Maju Coutinho, que é minha amiga e foi ofendida também.

Que bom que foi resolvido como tem que ser: judicialmente e de uma forma educativa, para que esse Brasil que é tão racista, que tem pessoas que se colocam nesse lugar... Que sofram as consequências de forma judicial....", declarou.

A vencedora do reality também comentou o apoio recebido por Rodrigo Branco após ele publicar um vídeo classificando as declarações racistas como "o maior erro de sua vida".

Entre as interações na publicação estavam curtidas ou comentários de nomes como Xuxa, Deborah Secco, Adriane Galisteu, Simone Mendes, Bruna Marquezine e Ludmilla.

Ao falar sobre essas manifestações, Thelma afirmou que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas, mas reforçou que o episódio não se trata de um simples equívoco.

"Eu acho que as pessoas têm livre arbítrio para fazer as suas escolhas. Mas a gente não está falando de um erro, a gente está falando de um crime. E aí, quem quis ser conivente e apoiar, passar a mão, que arque com as consequências.

Mas o que me deixa feliz é que o povo está vendo, cobra coerência, cobra responsabilidade", desabafou.

Encerrando o assunto, a médica reforçou que casos de racismo devem ser tratados dentro da legislação e responsabilizados pela Justiça.

"Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequências de seus atos, assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime. Tem lei, pena e justiça", concluiu.