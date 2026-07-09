Ator da Globo morre aos 49 anos e possível causa da morte vem à tona

Edward Boggiss, ator conhecido por seus trabalhos na televisão brasileira, morreu aos 49 anos.
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A informação foi compartilhada na noite desta quarta-feira (8) pelo ator Pedro Garcia Netto, por meio de uma publicação nas redes sociais.
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Ao longo da carreira, Boggiss interpretou o vilão Anthony Grilo, o Tony, na série "Sandy & Junior" (2002), além de viver Caio Perez na quinta temporada de "Malhação" (1999).
Ao anunciar a morte do amigo, Pedro Garcia Netto prestou uma homenagem emocionada.
"Meu grande amigo foi um guerreiro. Edward Boggiss lutou bravamente. Muita luz na sua passagem", escreveu.
A causa da morte não foi informada pela família. No entanto, o ator havia revelado, em 2024, um diagnóstico de câncer de orofaringe com comprometimento do sistema pulmonar, doença que é apontada como a causa mais provável do falecimento.
Quem também se manifestou foi George Patrick, médico cirurgião, paliativista e primo de Edward Boggiss.
Em uma breve mensagem publicada nas redes sociais, ele lamentou a perda do familiar ao escrever: “Vá em paz, primo”.
Especialista em cuidados paliativos, George atua justamente na assistência a pacientes com doenças graves, incluindo casos de câncer em estágio terminal.
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