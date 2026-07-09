Romário tem salário da CazéTV bloqueado por dívida de R$ 32 milhões - (crédito: Reprodução/Instagram)

Antes mesmo de receber pelos trabalhos como comentarista na cobertura da Copa do Mundo de 2026, Romário teve os valores bloqueados por determinação da Justiça do Rio de Janeiro.

A decisão, expedida pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, busca assegurar o pagamento de uma dívida que, atualmente, soma R$ 32,4 milhões. A informação foi divulgada pelo portal Lance.

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A cobrança tem origem em um processo que se arrasta há mais de duas décadas e está relacionado ao Café Onze Bar, empreendimento do qual o ex-jogador e atual senador pelo PL-RJ era sócio.

A ação foi movida pela empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda., que reivindica o pagamento por serviços prestados ao estabelecimento, entre eles a administração do estacionamento e a instalação de elevadores para veículos.

Com o encerramento das atividades do bar, em 2011, teve início um impasse envolvendo a retirada dos equipamentos instalados no imóvel.

Na tentativa de encerrar a disputa, Romário assinou um documento reconhecendo uma dívida de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Segundo a empresa, no entanto, o acordo nunca foi cumprido.

Desde então, a incidência de juros, multas e correção monetária elevou o débito para os atuais R$ 32,4 milhões, valor que segue sendo cobrado judicialmente.

Além do bloqueio dos pagamentos destinados ao ex-atleta, a Justiça também determinou que a CazéTV apresente toda a documentação referente à contratação de Romário para a cobertura do Mundial.

Entre os documentos solicitados estão contratos, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos.

A medida busca esclarecer de que forma o ex-jogador foi contratado para atuar nas transmissões da Copa do Mundo, verificando se a contratação ocorreu diretamente pela empresa ou por intermédio de agências, produtoras ou outros parceiros envolvidos na cobertura do torneio realizado nos Estados Unidos.

Antes da decisão da Justiça, o senador já havia comunicado que devolveria parte do salário recebido no Senado referente ao período em que permaneceu fora do Brasil.

Agora, a determinação judicial prevê que qualquer quantia ainda devida pela emissora ao ex-jogador seja retida para assegurar o pagamento da dívida.

A disputa judicial também já teve reflexos sobre o patrimônio de Romário em outras ocasiões. Ao longo do processo, bens como uma lancha, um Porsche e um imóvel foram alvo de penhora. O caso segue sob segredo de Justiça.